‘La Guapi’ acepta medio año de cárcel por agredir a un policía en Son Banya

‘La Guapi’, la hija de ‘La Paca’, histórica matriarca de Son Banya, entra al juicio esbozando una media sonrisa. Ha perdido peso desde que está en la cárcel. La titular del juzgado de lo Penal 6 de Palma le pregunta si sabe por qué motivos se encuentra en la sala. Ella asiente.

La hija de ‘La Paca’ golpeó a un policía nacional el pasado abril durante un control en Son Banya. ‘La Guapi’ aceptó este martes en un juicio medio año de cárcel por un delito de atentado a agentes de la Autoridad. El abogado de la hija de ‘La Paca’, Julio Romero, pidió la suspensión de la pena de prisión. La fiscal no se opuso con la condición de que no cometa ningún delito en dos años. Hace siete años que no acumula ninguna condena.

Los hechos se remontan a la tarde del 18 de abril. Agentes de la Policía Nacional interceptaron un vehículo conducido por un hombre en la entrada del poblado. El coche estaba a nombre de ‘La Guapi’, que se acercó de forma hostil hacia los funcionarios de policía.

La mujer les gritó: «¿Qué estáis haciendo?, Sois unos putos chulos». Los agentes le pidieron que les acompañara hasta dependencias policiales para identificarla y la agarraron del brazo. ‘La Guapi’ se zafó propinando un fuerte golpe en el brazo derecho a uno de los policías. Cogió una barra de hierro de unos 50 centímetros y gritó. Unas 40 personas del poblado se acercaron a increpar a la Policía Nacional. Los agentes abandonaron el lugar.