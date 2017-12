Más de 100 personas piden de nuevo la inhabilitación de Penalva y Subirán

El ‘movimiento 27N’ ha salido este lunes a la calle para llevar a cabo una nueva manifestación para exigir la inhabilitación del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

Tras la pancarta «Corrupción en el juzgado de instrucción», los más de 100 manifestantes han comenzado su protesta frente a la puerta principal de los juzgados de Vía Alemania de Palma, donde han gritado «dimisión» a la llegada de Penalva y Subirán a su puesto de trabajo.

Sonora pitada para el juez Penalva y el fiscal Subirán. pic.twitter.com/1rrVoXN7v5 — Julio Bastida (@juliobastidag) 18 de diciembre de 2017

El abogado Vicente Campaner ha explicado que esta nueva manifestación tiene un nuevo matiz después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears desestimase la querella presentada contra Penalva y Subirán por presunta prevaricación en dicha causa. «No somos tontos, ya no sólo estamos aquí los afectados por este procedimiento si no que se ha sumado la gente indignada con estos derechos que ellos mismos se han otorgado y que no contempla la ley. Venimos aquí a pedir que se respete el derecho a la seguridad jurídica de saber que si alguien comete un delito se le va a imputar indiferentemente quién sea; el derecho a la igualdad y a la libertad».

La anterior manifestación contra la instrucción de este caso tuvo lugar el pasado 27 de noviembre, el mismo día que el empresario Bartolomé Cursach -que está en prisión preventiva desde marzo- fue trasladado a los juzgados para declarar como investigado.