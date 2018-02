El conductor del autobús escolar que dio positivo: «La máquina no funciona, nunca he tomado drogas»

Morad, el conductor de 32 años de un autobús escolar denunciado en Llucmajor por la Guardia Civil por dar positivo en cocaína y heroína mientras realizaba su trabajo se defiende. En una entrevista concedida a Ultima Hora ratifica su inocencia aportando para ello pruebas médicas que así lo atestiguan.

«La máquina no funciona, nunca he tomado drogas», ha afirmado este martes el conductor sancionado en el programa 'Ley y orden'.

«Llegando de la ruta diaria encontramos a la Guardia Civil esperándonos. Vino un agente y nos pidió la documentación, se la di y al rato me pidió una prueba de drogas. Al meterlo en el drogotest dio positivo. Yo no tomo drogas, nunca he tomado. Efectivamente la máquina daba un positivo en cocaína y opiáceos», explica el chófer.

«Me quedé en blanco, solo podía decir que era imposible, nunca me he drogado y llevo más de diez años sin fumar, no puedo con el tabaco», afirma el conductor, que llegó a repasar dónde había comido los últimos días por la posibilidad de que hubiera habido algún tipo de contaminación.

«Al poco tiempo un compañero me dijo que no le pudieron hacer el test porque la máquina se ha estropeado, 'es nueva, y la estamos estrenando hoy', me dijo un agente. Cuando fui a realizarme la segunda prueba para verificar el positivo no pude hacerlo porque la máquina estaba rota».

«Yo como de esto, es mi trabajo fijo. Me han parado y nunca he dado positivo en nada, ni tengo antecedentes. No podía esperar a hacerme pruebas para que no me dijeran que ya me había limpiado. Me busqué una clínica privada, y la prueba me costó 95 euros». El informe afirma que ha dado negativo en todas las drogas, según han constatado todos los presentes en la entrevista.

«Están llamando todos los padres de chavales diciendo que no quieren que vaya yo y es un 'boca a boca'», explica Morad, quien confía en que las pruebas analíticas le den la razón de forma definitiva.

«Entiendo a los padres que no quieran que lleven a sus niños un borracho ni un drogadicto. La prueba de que yo no he tomado nada está aquí, en un análisis de orina, todo el mundo, las máquinas y las personas, pueden tener errores», ha zanjado.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico ‘cazaron’ en un control aleatorio al conductor en las inmediaciones de la rotonda del IES de Llucmajor, en el marco de la campaña dedicada a la vigilancia de las condiciones de los vehículos.

El trabajador no fue detenido al detectar que no sufría ninguna influencia negativa en la conducción, pero se le impuso una denuncia administrativa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos de carnet.