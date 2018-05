La jueza no pregunta a Silvia Tur por el caso del bolsín de bomberos de Formentera apoyándose en su condición de aforada

La diputada de Gent per Formentera en el Parlament, Sílvia Tur, y la consellera de Participación Ciudadana de Formentera, Sonia Cardona, han comparecido en los juzgados de Ibiza como investigadas por presunta prevaricación administrativa en relación al bolsín de bomberos del Consell de Formentera. Tur no ha declarado ya que la jueza ha decidido a última hora y sin aviso previo no preguntarle por la cuestión apoyándose en su condición de aforada

Cardona ha asegurado ante la Justicia que en el Consell se llevó a cabo la tramitación conforme a la Ley, en base a informes, y ha reconocido que les cuesta creer cómo han llegado a esta situación.

Por su parte, Tur ha afirmado ante los medios que defiende la gestión realizada por el equipo de gobierno en aquel momento, así como la que ella mismo llevó a cabo para crear la estructura de bomberos colaboradores de Formentera.

El caso se inició en 2014, cuando Riera y Tur eran las responsables de Recursos Humanos y de la puesta en marcha del servicio de bomberos de Formentera, respectivamente. Una sentencia condenó al Consell a reconocer la contratación de un bombero y abonarle 80.199 euros. La cantidad fue reducida a unos 57.000 euros tras el recurso del Consell.

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, acudió a declarar por el mismo caso a finales de abril acusado también de un presunto delito de prevaricación administrativa. Ferrer señaló que es «una evidencia» que la competencia directa en la contratación de bomberos la ejercía la consellera de Medio Ambiente y la Conselleria responsable de Recursos Humanos.

El presidente dijo que el Consell adoptó decisiones «en base a los informes jurídicos y técnicos de la casa».