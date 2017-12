Albiol no dimite porque dejaría al partido en una situación «muy delicada»

El líder del PPC y candidato de este partido a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha admitido que dimitir sería «lo más fácil» para él tras los malos resultados obtenidos en las elecciones, pero no lo va a hacer porque estaría dejando al partido en una situación «muy delicada».

En declaraciones a la entrada de la reunión del comité ejecutivo nacional del PP, Albiol ha considerado que en este momento en el que el partido se ha quedado con solo tres diputados corresponde a «todos» trabajar para reflexionar, analizar los resultados y «aportar una solución» porque toca «dar la cara» por esta organización que lleva «defendiendo a los catalanes cuarenta años».

Ha admitido en cualquier caso que «debe haber un replanteamiento muy profundo» en el PPC, que ha de hacerse «desde la serenidad, la responsabilidad, la coherencia y la generosidad».

Y la generosidad para él, en estos momentos, hace que se deban tomar las decisiones que correspondan «en el momento adecuado», ha añadido Albiol, quien ha señalado que el líder del PP, Mariano Rajoy, no le ha pedido que se vaya y en cualquier caso no hace falta que le diga lo que tiene que hacer, porque sabe «lo que toca» que en estos momentos.

A la pregunta de si Rajoy sale debilitado con estos resultados, el dirigente catalán ha advertido de que quien sale debilitada «a corto y medio plazo» y espera que no sea a largo plazo, «es Cataluña».

En este sentido, ha considerado que el PP podrá resolver las consecuencias de este resultado en lo que al partido se refiere, porque es «muy fuerte» y tiene «mucha musculatura electoral», y aunque éste es «su momento más difícil» saldrá hacia adelante.

Lo que le preocupa, ha insistido, es Cataluña, y la «dinámica» en la que va a seguir la comunidad, porque no hay una alternativa al independentismo.

Ha advertido además de que hay capacidad de «reconducir» la situación que en su opinión va a provocar el independentismo en las próximas semanas, que «pueden tener consecuencias a medio plazo» o se va a producir un «problema muy serio» para la comunidad y el conjunto de España.

El dirigente 'popular' ha considerado que «no se ha entendido» el mensaje que el PPC transmitía a los catalanes, que ahondaba en la necesidad de que «todos los partidos constitucionalistas» salieran «reforzados» porque si no podía acabar ocurriendo lo que ha ocurrido, que ha ganado Ciudadanos pero entre todos los no independentistas no suman mayoría.

Es evidente, ha admitido, que ha habido un «trasvase espectacular» de votos del PP hacia Ciudadanos en la línea del voto útil y el partido debe intentar «corregir esta situación» y que quienes siempre han confiado en el PPC lo vuelvan a hacer.

«Nosotros tenemos muchos defectos, ahora no somos frívolos ni cambiamos de opinión cada cinco días. A partir de aquí el tiempo poco a poco irá poniendo las cosas en su sitio», ha apostillado Albiol.

Albiol ha sido preguntado por la frase que hoy ha dicho el expresidente catalán Carles Puigdemont que España tiene «un pollo de cojones» y ha señalado que es Cataluña la que tiene un «problema muy serio».

No cree que los resultados sean extrapolables al resto de España, porque en el caso catalán una parte de los votantes ha abandonado al PP por Ciudadanos «por el voto útil» cuando «en unas generales el voto útil es al PP», como se demostró en junio de 2016, cuando volvieron a apoyar a los 'populares' muchos electores que habían apostado por Cs en diciembre de 2015.

Tras admitir que los 'populares' están «anímicamente muy tocados» pero insistir en que «Cataluña saldrá adelante», Albiol ha reiterado que no está en juego la estrategia que pueda tener su partido de cara al futuro, sino la propia «estabilidad» de Cataluña y, en consecuencia, del conjunto de España.