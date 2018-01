Arrimadas denuncia la «farsa» de Puigdemont y le pide que diga la verdad a los suyos

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice una cosa en privado y otra en público: «Es una farsa», ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament.

«Mas allá de los mensajes, aquí hace mucho tiempo que dicen una cosa en privado y otra en público, que esto es una farsa que está haciendo mucho daño a Cataluña», ha dicho en referencia a los mensajes publicados de Puigdemont ha enviado al exconseller Toni Comín, según ha informado Telecinco.

En los mensajes reproducidos por la cadena, Puigdemont da por concluida su hoja de ruta independentista, y afirma que los suyos le han «sacrificado» y que le han hecho daño con calumnias rumores y mentiras.

Arrimadas ha asegurado que él es el primero que sabe desde hace mucho tiempo que no va a volver a ser presidente, por lo que «ha llegado la hora de la verdad y de decir la verdad a su propia gente».

Cree que los independentistas han ilusionado a la gente y la «han mentido prometiendo una cosa que no va a llegar nunca», y Arrimadas ha añadido que no ha leído los mensajes publicados, pero que muchos diputados independentistas han reconocido en conversaciones privadas que el proceso independentista no iba a llegar a buen puerto.

«Están fracturando la sociedad catalana para nada. Porque no son valientes para salir y decir 'Miren, señores, el proceso no va a ninguna parte'. Pero no lo quieren reconocer porque les falta valentía para reconocer en público lo que muchos dicen en privado desde hace mucho», ha concluido.