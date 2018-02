Sáenz de Santamaría indica que si Puigdemont respeta a Cataluña debe permitir otro presidente

La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que Carles Puigdemont no será presidente de la Genaralitat y ha recalcado que si tuviera más respeto a Cataluña favorecería que hubiese uno que recupere la convivencia, la economía y la buena relación con el Gobierno.

«La vía de la unilateralidad está cerrada. Igual aún vemos en estos días coletazos desde Bruselas, pero no tiene cabida», ha advertido Sáenz de Santamaría en una entrevista en 20 minutos.

Ha insistido en que Cataluña no puede depender de los caprichos diarios del expresidente catalán y en que los independentistas deben pensar ahora en el daño que han causado. «Toca sembrar concordia y no discordia», ha dicho. Y aunque ha incidido en que el Gobierno ha perdido ya la capacidad de sorpresa con Puigdemont, ha reiterado que no habrá un gobierno en el exilio.

«Puede decir cosas como éstas y, después, todos hacer sesudos análisis... Pero es más sencillo: no va a ser presidente de la Generalitat», ha afirmado, y ha garantizado que habrá un nuevo presidente porque la Generalitat lo «necesita».