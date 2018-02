El PP de Marratxí denuncia el estado de abandono de las instalaciones deportivas de Pòrtol

El PP de Marratxí ha advertido este lunes que las deficiencias por «el estado de deterioro y abandono» de las instalaciones deportivas de Son Caulelles, en Pòrtol, se están agravando por la «inoperancia» al respecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento (MÉS, PSOE, Guanyem).

El portavoz del grupo municipal popular, Xisco Ferrà, ha incidido en que «los únicos que no ven deficiencias en Son Caulelles son el alcalde y su equipo de gobierno». En este sentido, ha apuntado que «el campo de fútbol de Pòrtol sigue siendo hoy, objeto de polémica, ya que todos los desperfectos que ya denunciamos hace ya dos años, no sólo no se han arreglado, sino que se han ido agravando con el paso del tiempo».

Los 'populares' marratxiners han explicado que los cerramientos metálicos están en mal estado y con hierros puntiagudos desoldados y peligrosos, que las partes del cerramiento del campo de fútbol siguen sueltos, sin soldaduras y atados con simples cuerdas y que las dos calderas de agua caliente fallan constantemente, de hecho, según han indicado, una de estas parece no tener arreglo.

Asimismo, han enumerado otras deficiencias que presentan estas instalaciones como que faltan las llaves de varios vestuarios, que en muchos tramos del campo las redes están sueltas o caídas y que los dos banquillos tienen el metacrilato roto, especialmente el de los visitantes.