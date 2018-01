Dos mallorquines 'se enamoran' en First Dates

Dos mallorquines acudieron al programa First Dates de Cuatro el pasado 24 de enero. Tras presentarlos, Carlos Sobera les dijo que dos personas pueden enamorarse en menos de siete segundos. Y Lucía, de Palma, y Santi, de Andratx, tardaron menos que eso.

Ella, de 21 años, estudia bachiller y quiere dedicarse al turismo. Él, de 27 años, hace operaciones en el mercado financiero a través de Internet y desde su domicilio.

Lucía le confesó que no solía ir mucho por Andratx, «pues está un poco lejos», y él, bastante sorprendido, le replicó que «en Mallorca estamos mal acostumbrados», ya que esa distancia no es nada si las comparamos con las que hay en Madrid.

Santi le confesó que había tenido una relación y que terminó por su culpa. En ese momento, Lucía pensó, con la esperanza de que no ocurriera lo mismo con ella, que a lo mejor fue porque él engañó a la otra persona.

A lo largo de la cena, era evidente que entre ambos había saltado esa chispa a la que siguen unas descargas de sentimientos que van más allá que los de una buena amistad, y que pueden marcar el comienzo de un romance. Ambos lo confesaron: «He sentido el flechazo nada más verte», le dijo ella. Por su parte, Santi aseguró: «Tiene 21 años, es joven para mí, pero la edad no me importa. Además, vivimos en Mallorca, por lo que no será necesario coger ningún avión para vernos».

En la charla final, ambos confesaron que sí tendrían una segunda cita.

