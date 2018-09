Una presentadora habla sobre la muerte de su hija en directo

La presentadora norteamericana Angela Kennecke explicó en directo cómo murió su hija. Durante el informativo, al dar una noticia sobre la crisis de los opioides, confesó que su hija de 21 años había muerto por sobredosis.

«No lo podía creer. El hecho de que mi hija hubiera estado usando heroína y agujas. Mi hermosa hija, que era una privilegiada, que tenía todas las oportunidades para tener una vida espectacular. Que haya tomado ese camino, me dejó impactada».

Kennecke, además, ha concedido una entrevista para su cadena, la CBS, ya que para ella «la mejor manera que conozco de lidiar con mi dolor es compartir mi historia».

I'm issuing a personal plea to end the stigma surrounding addiction and a call for action regarding the opioid crisis! pic.twitter.com/Ayxlf43UQm