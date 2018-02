La Davis, en peligro

Peligra la Davis. Al menos, en el Ajuntament d’Alcúdia y las demás partes implicadas, especialmente las instituciones públicas, no se acaba de ver claro un proyecto que carece del apoyo económico necesario por parte de capital privado. Como informó ayer Ultima Hora , los hoteleros de Alcúdia han aportado 50.000 euros, un 5% del coste de un proyecto que ronda el millón de euros.

Govern y Consell de Mallorca (300 mil euros cada uno) y Ajuntament d’Alcúdia (100 mil) han movido ficha, pero la escasa implicación privada hace que el alcalde de la localidad del Nord de Mallorca, Antoni Mir, sea «muy pesimista», tal y como dijo en declaraciones a Efe.

«He hablado con Toni Ferragut (presidente de la Federació de Tennis de les Illes Balears) y le he dicho que buscaré apoyo económico en otras empresas privadas de Alcúdia. Como ayuntamiento, no podemos echar la casa por la ventana ni vender humo, y hoy por hoy, no tenemos el respaldo económico necesario, así de claro», añadió el propio Mir.

Reunión

Este lunes, el Ajuntament d’Alcúdia mantendrá una reunión para valorar su continuidad o no en la carrera por la Davis, toda vez que, como tarde mañana, la Federació de Tennis de les Illes Balears debe presentar su proyecto a la Federación Española.

Con las cantidades alcanzadas, no se llega a cumplir con los 484 mil euros de canon, más el montaje y toda la logística que requiere la cita.